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Главная  /  Репортажи  /  В Краснодаре экскаватор подтолкнул ковшом застрявший в грязи КамАЗ

В Краснодаре экскаватор подтолкнул ковшом застрявший в грязи КамАЗ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:50
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В Краснодаре экскаватор пришел на помощь застрявшему в грязи КамАЗу.

Как сообщается, грузовик, кузов которого был заполнен грунтом, не смог одолеть скользкий подъем на стройплощадке. Машина начала буксовать - водителю срочно требовалась помощь друга. На выручку пришел экскаваторщик, который ковшом подтолкнул сзади буксующий самосвал. Причем он проделал это не один раз!

Видео разошлось в социальных сетях. Пользователи ставят лайки, и в комментариях рассуждают о прелестях командной работы.
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