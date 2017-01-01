В Краснодаре экскаватор подтолкнул ковшом застрявший в грязи КамАЗ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:50
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Как сообщается, грузовик, кузов которого был заполнен грунтом, не смог одолеть скользкий подъем на стройплощадке. Машина начала буксовать - водителю срочно требовалась помощь друга. На выручку пришел экскаваторщик, который ковшом подтолкнул сзади буксующий самосвал. Причем он проделал это не один раз!
Видео разошлось в социальных сетях. Пользователи ставят лайки, и в комментариях рассуждают о прелестях командной работы.
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