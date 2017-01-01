Один человек сгорел заживо в ДТП в Подмосковье

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:59

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Московская область, Воскресенский район, трасса М5 "Урал" 83 км д. Сетовка. Столкнулись ВАЗ, Фольксваген и грузовик Мерседес. Фольксваген двигался в сторону Москвы. У поворота на деревню Сетовка, слева, перед Фольксвагеном стал выезжать автомобиль ВАЗ. Водитель ВАЗа не пропустил Фольксваген и продолжил движение. Водитель Фольксвагена, заметив ВАЗ, стал тормозить, однако на мокрой после дождя дороге остановить машину ему не удалось. В результате Фольксваген протаранил ВАЗ в заднюю часть, после чего Фольскваген развернуло, а ВАЗ отбросило на встречную полосу, где в него врезался грузовой Мерседес. После столкновения с Фольксвагеном бензобак ВАЗа разгерметизировался и произошло моментальное возгорание. В салоне машины был пострадавший водитель, который пытался двигаться, но не мог из-за полученных травм. Так как машину стремительно охватило пламя, то никто из очевидцев помочь выбраться пострадавшему мужчине не смог. Через несколько минут вся машина была объята огнем. Водитель ВАЗа погиб огне. Остальные участники ДТП не пострадали. На время разбора ДТП движение по трассе М5 было перекрыто в обе стороны, что создало многокилометровые заторы. Во всех обстоятельствах случившегося разбираются следователи и сотрудники ГИБДД.