Четыре автомобиля столкнулись на дороге в Татарстане
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:03
-
- 10
Как видно на кадрах, снятых регистратором одного из участников аварии, водитель легковушки мчался по дороге, и затем решил притормозить. Из-за чего машина начала петлять из стороны в сторону. В конце-концов, автомобилист потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в другую легковушку. Ударом машину отбросило на движущийся сзади автомобиль.
Всего, как сообщается, были повреждены четыре транспортных средства. Информация о пострадавших в результате ДТП - не уточняется. Почему водитель белой легковушки потерял контроль над автомобилем -
пока неизвестно.
- 10
Комментарии (0)