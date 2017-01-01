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Четыре автомобиля столкнулись на дороге в Татарстане

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:03
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Массовое ДТП произошло в минувшие выходные на трассе "Зеленодольск - Йошкар-Ола".

Как видно на кадрах, снятых регистратором одного из участников аварии, водитель легковушки мчался по дороге, и затем решил притормозить. Из-за чего машина начала петлять из стороны в сторону. В конце-концов, автомобилист потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в другую легковушку. Ударом машину отбросило на движущийся сзади автомобиль.

Всего, как сообщается, были повреждены четыре транспортных средства. Информация о пострадавших в результате ДТП - не уточняется. Почему водитель белой легковушки потерял контроль над автомобилем -
пока неизвестно.
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