Сильный дождь идёт на юго-востоке Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:12

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В Москве усилился дождь. Небо плотно затянуто серыми облаками. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами. На дорогах образовались лужи. Дует сильный юго-восточный ветер, его скорость составляет 10 м/с. Температура держится на отметке +4°C. Как сообщают синоптики, 31 октября дождливая погода в столице сохранится. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, из-за дождя, снега и усиления ветра.. Порывы ветра усилятся до 20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +2°C - +4°C.