Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный дождь идёт на юго-востоке Москвы

Сильный дождь идёт на юго-востоке Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:12
  • 33
  • 1

В Москве усилился дождь. Небо плотно затянуто серыми облаками. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами. На дорогах образовались лужи. Дует сильный юго-восточный ветер, его скорость составляет 10 м/с. Температура держится на отметке +4°C. Как сообщают синоптики, 31 октября дождливая погода в столице сохранится. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, из-за дождя, снега и усиления ветра.. Порывы ветра усилятся до 20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +2°C - +4°C.

  • 33
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 1
17:11 | Sargo
Проспект Академика Сахарова полностью перекрыт из-за открытия монумента «Стена скорби»
20 0
16:54 | LaimeLaim
Затяжной дождь в столице