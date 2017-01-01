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Проспект Академика Сахарова полностью перекрыт из-за открытия монумента «Стена скорби»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:11
  • 27
  • 1

Проспект Академика Сахарова полностью перекрыт из-за открытия монумента «Стена скорби».

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17:13
    Стена скорби, а не памяти
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