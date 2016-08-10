Разбитая дорога в городе Томск

Автор: elisey972 Дата публикации: 18:05

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Дорога расположена в районе Академгородка, в конце улицы мкр. Академический. Она ведет в садовое товарищества "Кедр". В садоводстве прописаны и живут люди. Скорая не может проехать. Под плитами, которыми выложена дорога, образовались пустоты глубиной 1 м и, в некоторых местах, больше. Некоторые плиты просто висят в воздухе и держаться на честном слове. Каждая поездка в сторону Академгородка и обратно очень опасна, может привести к большой аварии. Плиты могут просто обрушиться.