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В Москве открыли мемориал «Стена скорби»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
21:56
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Владмир Путин, Сергей Собянин и Патриарх приняли участие в церемонии открытия мемориала «Стена скорби».

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