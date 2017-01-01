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Главная  /  Репортажи  /  Компенсационный маршрут М3, курсирующий между станциями метро "Котельники" и "Кузьминки", оперативно изменен

Компенсационный маршрут М3, курсирующий между станциями метро "Котельники" и "Кузьминки", оперативно изменен

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
30.10 22:55
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В понедельник 30 октября оперативно изменен маршрут следования бесплатного автобуса М3, курсирующего между станциями Московского метрополитена “Котельники” и “Кузьминки”. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) “Мосгортранс”.

- Вместо участка Привольной улицы автобусы следуют по Новорязанскому шоссе. Одновременно изменено место посадки пассажиров у станции метро "Котельники": остановка перенесена с Привольной улицы на улицу Маршала Полубоярова , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 28 октября по 3 ноября включительно будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции “Выхино” до станции “Котельники”.

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