Компенсационный маршрут М3, курсирующий между станциями метро "Котельники" и "Кузьминки", оперативно изменен
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 30.10 22:55
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- Вместо участка Привольной улицы автобусы следуют по Новорязанскому шоссе. Одновременно изменено место посадки пассажиров у станции метро "Котельники": остановка перенесена с Привольной улицы на улицу Маршала Полубоярова , - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 28 октября по 3 ноября включительно будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции “Выхино” до станции “Котельники”.
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