Компенсационный маршрут М3, курсирующий между станциями метро "Котельники" и "Кузьминки", оперативно изменен

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 30.10 22:55

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70 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195875

В понедельник 30 октября оперативно изменен маршрут следования бесплатного автобуса М3, курсирующего между станциями Московского метрополитена “Котельники” и “Кузьминки”. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) “Мосгортранс”.- Вместо участка Привольной улицы автобусы следуют по Новорязанскому шоссе. Одновременно изменено место посадки пассажиров у станции метро "Котельники": остановка перенесена с Привольной улицы на улицу Маршала Полубоярова , - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что с 28 октября по 3 ноября включительно будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции “Выхино” до станции “Котельники”.