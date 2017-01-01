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Ход строительства ландшафтного парка на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
30.10 23:20
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Весной 2018 года на территории ВДНХ планируется открытие ландшафтного парка. Проект должен стать уникальным рекреационно-досуговым комплексом, сочетающим исторический природный ландшафт, объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории с инновационными разработками в сфере паркового благоустройства и ландшафтной архитектуры. На площади 87,3 гектара появятся пять природных зон, которые символизируют переход от дикой природы к культивированной руками человека. Сейчас проводятся мероприятия по очистке и благоустройству прибрежной зоны каскада прудов реки Каменки, возрождение Шереметьевской дубовой рощи, Мичуринского сада и других наиболее ценных элементов исторических ландшафтных объектов.

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