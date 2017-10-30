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Не доверяйте общедоступным wi-fi сетям свои пароли

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:37
  • 19
  • 1

Доцент Института интеллекутальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Константин Когос об общедоступных wi-fi сетях.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    00:45
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести Москва" в выпуске 17:45 30.10.17. Копия эфира добавлена.
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