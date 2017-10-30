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Член Совета Федерации РФ Людмила Бокова о уроке информационно безопасности для школьников

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:42
  • 20
  • 1

Член Совета Федерации РФ Людмила Бокова о уроке информационно безопасности для школьников.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    00:46
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести Москва" в выпуске 17:45 30.10.17. Копия эфира добавлена.
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