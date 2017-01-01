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На станции метро Курская идет замена поручня экскалатора

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:29
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На станции метро Курская идет замена поручня экскалатора.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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