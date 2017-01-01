Дети добираются до школы с риском попасть под колеса машин (ВИДЕО)
- Автор:
- yuaf1973
- Дата публикации:
- 10:16
-
- 32
По словам автора видео, на Окской улице, в районе дома №14/3, из-за строящегося дома рабочие перекопали тротуар, по которому дети ходят в школу. Это произошло на минувших выходных. По этой причине школьники, как видно на кадрах, вынуждены добираться до учебного заведения по грязи, лужам и с риском попасть под колёса проезжающих мимо машин.
"С понедельника, 30 октября, около 300 детей, идя в школу фактически бегают под колесами автомобилей, просто чтобы попасть на занятия," - пишет местный житель.
- 32
Комментарии (0)