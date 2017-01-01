Дети добираются до школы с риском попасть под колеса машин (ВИДЕО)

Автор: yuaf1973 Дата публикации: 10:16

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195886

"Детей по пути в школу выгнали под колеса автотранспорта," - сообщает мобильный репортёр из Москвы.По словам автора видео, на Окской улице, в районе дома №14/3, из-за строящегося дома рабочие перекопали тротуар, по которому дети ходят в школу. Это произошло на минувших выходных. По этой причине школьники, как видно на кадрах, вынуждены добираться до учебного заведения по грязи, лужам и с риском попасть под колёса проезжающих мимо машин."С понедельника, 30 октября, около 300 детей, идя в школу фактически бегают под колесами автомобилей, просто чтобы попасть на занятия," - пишет местный житель.