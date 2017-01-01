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Дети добираются до школы с риском попасть под колеса машин (ВИДЕО)

Автор:
yuaf1973
Дата публикации:
10:16
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"Детей по пути в школу выгнали под колеса автотранспорта," - сообщает мобильный репортёр из Москвы.

По словам автора видео, на Окской улице, в районе дома №14/3, из-за строящегося дома рабочие перекопали тротуар, по которому дети ходят в школу. Это произошло на минувших выходных. По этой причине школьники, как видно на кадрах, вынуждены добираться до учебного заведения по грязи, лужам и с риском попасть под колёса проезжающих мимо машин.

"С понедельника, 30 октября, около 300 детей, идя в школу фактически бегают под колесами автомобилей, просто чтобы попасть на занятия," - пишет местный житель.
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