Град обрушился на Севастополь (ВИДЕО)
- Автор:
- hi-fi82
- Дата публикации:
- 09:40
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- 44
Как видно на кадрах, город попал под обстрел достаточно крупных градин: льдинки по своим размерам напоминали крупную вишню или черешню. Осадков столько, что за несколько секунд подоконник покрывается ледяными шарами, а местами джаже появляются небольшие сугробы.
При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Городе-Герое погода не улучшится: станет прохладнее на несколько градусов, сохранятся штормовой ветер и дожди.
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