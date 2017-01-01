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Град обрушился на Севастополь (ВИДЕО)

Автор:
hi-fi82
Дата публикации:
09:40
  • 44
  • 3

В Севастополе прошёл град. Видео непогоды прислал мобильный репортёр.

Как видно на кадрах, город попал под обстрел достаточно крупных градин: льдинки по своим размерам напоминали крупную вишню или черешню. Осадков столько, что за несколько секунд подоконник покрывается ледяными шарами, а местами джаже появляются небольшие сугробы.

При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Городе-Герое погода не улучшится: станет прохладнее на несколько градусов, сохранятся штормовой ветер и дожди.
  • 44
  • 3

Комментарии (3)

  • mreportertv
    09:45
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда снято видео? Град был сегодня или вчера?
  • hi-fi82
    10:03
    Град был 1 час назад
  • hi-fi82
    10:04
    Снято 1 час назад , сегодня
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