Семья из Курганинска осталась без крыши над головой из-за медлительности пожарных

Автор: nastyalukomorye Дата публикации: 13:45

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195889

Частный дом в Курганинске остался без отопления и половины кровли. По словам автора видео, ужасное состояние помещения - результат бездействия пожарных.Как сообщает мобильный репортёр, пожар в их доме случился в 2012 году. "На вызов о возгорании выехали пожарные со значительной задержкой во времени. Результат - домовладение без половины кровли и без отопления," - пишет жительница Курганинска."Однако по документам эксперта, - рассказывает автор видео, - жильё пригодно для проживания". "Я прошу Вас оказать содействие в реализации гражданских и жилищных прав," - заключает мобильный репортёр.