Семья из Курганинска осталась без крыши над головой из-за медлительности пожарных
- Автор:
- nastyalukomorye
- Дата публикации:
- 13:45
-
- 39
Как сообщает мобильный репортёр, пожар в их доме случился в 2012 году. "На вызов о возгорании выехали пожарные со значительной задержкой во времени. Результат - домовладение без половины кровли и без отопления," - пишет жительница Курганинска.
"Однако по документам эксперта, - рассказывает автор видео, - жильё пригодно для проживания". "Я прошу Вас оказать содействие в реализации гражданских и жилищных прав," - заключает мобильный репортёр.
- 39
Комментарии (0)