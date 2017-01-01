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Главная  /  Репортажи  /  Семья из Курганинска осталась без крыши над головой из-за медлительности пожарных

Семья из Курганинска осталась без крыши над головой из-за медлительности пожарных

Автор:
nastyalukomorye
Дата публикации:
13:45
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Частный дом в Курганинске остался без отопления и половины кровли. По словам автора видео, ужасное состояние помещения - результат бездействия пожарных.

Как сообщает мобильный репортёр, пожар в их доме случился в 2012 году. "На вызов о возгорании выехали пожарные со значительной задержкой во времени. Результат - домовладение без половины кровли и без отопления," - пишет жительница Курганинска.

"Однако по документам эксперта, - рассказывает автор видео, - жильё пригодно для проживания". "Я прошу Вас оказать содействие в реализации гражданских и жилищных прав," - заключает мобильный репортёр.
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