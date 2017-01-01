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Граффити "Ты в игре" к Чемпионату мира по футболу на улице Зацепский вал

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:49
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На улице Зацепский вал закончили работу над граффити "Ты в игре" к Чемпионату мира по футболу.

  • 25
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Комментарии (0)

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