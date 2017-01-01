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Севастополь засыпало градом

Автор:
Иван Иванович
Дата публикации:
09:59
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Севастополь засыпало градом. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти фотографии с последствиями непогоды.

Осадки начались 31 октября 2017 года, около 10 часов утра. "На город неожиданно налетела туча и засыпала всё градом," -рассказывает автор фото. Картина - впечатляющая. Может показаться, что на улицы Севастополя пришла зима - всё белым-бело, словно после снегопада. Особенно эффектно смотрятся спелые ягоды клубники, алеющие на фоне ледяной крупы.

По словам местных жителей, такое погодное явление - достаточно нехарактерно для Севастополя.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    10:17
    Уважаемый автор, к сожалению, несколько фотографии - несколько малоинформативно для репортажа. Будет лучше, если Вам удастся снять видео. А происходящее прокомментировать в кадре или за кадром. Надеемся на Ваше понимание и ждём Ваших новых репортажей.
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