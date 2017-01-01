Севастополь засыпало градом
- Автор:
- Иван Иванович
- Дата публикации:
- 09:59
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- 28
Осадки начались 31 октября 2017 года, около 10 часов утра. "На город неожиданно налетела туча и засыпала всё градом," -рассказывает автор фото. Картина - впечатляющая. Может показаться, что на улицы Севастополя пришла зима - всё белым-бело, словно после снегопада. Особенно эффектно смотрятся спелые ягоды клубники, алеющие на фоне ледяной крупы.
По словам местных жителей, такое погодное явление - достаточно нехарактерно для Севастополя.
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