Севастополь засыпало градом

Автор: Иван Иванович Дата публикации: 09:59

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28 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195893

Севастополь засыпало градом. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти фотографии с последствиями непогоды.Осадки начались 31 октября 2017 года, около 10 часов утра. "На город неожиданно налетела туча и засыпала всё градом," -рассказывает автор фото. Картина - впечатляющая. Может показаться, что на улицы Севастополя пришла зима - всё белым-бело, словно после снегопада. Особенно эффектно смотрятся спелые ягоды клубники, алеющие на фоне ледяной крупы.По словам местных жителей, такое погодное явление - достаточно нехарактерно для Севастополя.