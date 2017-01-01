Дождливое утро последнего дня октября

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:37

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Затяжной дождь идет вторые сутки в столице. На улице тепло, но мокро. Машины проезжая поднимают волны брызг, для горожан зонт стал привычным атрибутом.