В Москве вторые сутки идёт дождь

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:09

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В Москве вторые сутки не переставая идёт дождь. Небо плотно затянуто тучами. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами. На дорогах и тротуарах образовались большие лужи. Температура держится на отметке +2 °C. Как сообщают синоптики, дождливая погода в городе сохранится. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, из-за дождя, снега и усиления ветра. Днём порывы ветра усилятся до 20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +2°C - +4°C.