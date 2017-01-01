Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве вторые сутки идёт дождь

В Москве вторые сутки идёт дождь

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:09
  • 55
  • 0

В Москве вторые сутки не переставая идёт дождь. Небо плотно затянуто тучами. Жители столицы укрылись от дождя под зонтами. На дорогах и тротуарах образовались большие лужи. Температура держится на отметке +2 °C. Как сообщают синоптики, дождливая погода в городе сохранится. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, из-за дождя, снега и усиления ветра. Днём порывы ветра усилятся до 20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +2°C - +4°C.

  • 55
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
12:23 | denis947
Мешок с телами животных обнаружили на Каскадной улице
2 0
12:22 | PAREN
На севере Москвы пошел снег
123 0
30.10 22:55 | alextsaryev99
Компенсационный маршрут М3, курсирующий между станциями метро "Котельники" и "Кузьминки", оперативно изменен
20 0
11:09 | Uwis
Грустные лица, зонты, дождь и лужи - москвичи спешат на работу
16 0
10:37 | LaimeLaim
Дождливое утро последнего дня октября