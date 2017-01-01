В центре Москвы из-под земли забил незапланированный фонтан (ВИДЕО)
- Автор:
- Pablo888
- Дата публикации:
- 11:07
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По словам мобильного репортёра, мощная струя воды забила из-под земли на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. "Мощный, красивый. Правда, пока не ясно, как он называется," - иронизирует очевидец.
При этом, сезон фонтанов в Москве, как сообщается, закрыли ещё в начале октября. Что стало причиной появления этого гейзера в центре столицы - пока неизвестно.
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