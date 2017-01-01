Снег с дождем идут на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:19

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Затяжной проливной дождь сменился снегом с дождем на юго-западе столицы. Атмосферное давление остается все таким же аномально низким 717 мм.рт.ст.