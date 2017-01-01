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Мешок с телами животных обнаружили на Каскадной улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:23
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На востоке Москвы в районе дома 34 по Каскадной улице местные жители обнаружили мешок с трупами двух собак.

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