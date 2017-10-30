Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разьярённый буйвол боднул покупателя в китайском супермаркете

Разьярённый буйвол боднул покупателя в китайском супермаркете

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:25
  • 34
  • 0

Ареной для незапланированной корриды стал китайский супермаркет, куда внезапно ворвался разъярённый буйвол. Инцидент запечатлели на видео камеры наблюдения.

Откуда он взялся - толком не ясно. Но настроение у рогатого гостя в этот день явно было не очень. Он накинулся на одного из покупателей. Боднул его и втоптал в витрину, с которой тут же посыпались товары. Этим не ограничился. За считанные минуты разгромил полмагазина. И - уже за кадром - ранил шестерых человек.

Сообщается, что остановить буйвола смогли только полицейские. Им пришлось стрелять на поражение.
  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
15:34 | mreportertv
В Сосногорске скрывающегося от полиции пьяного автомобилиста не остановили 16 выстрелов
44 0
30.10 15:05 | SerSh
В Башкирии во время экспедиции встретили медведя
61 0
16.10 14:15 | mreportertv
Пожилые покупатели обезвредили грабителя в супермаркете Севильи
24 0
13:43 | mreportertv
Автомобиль дважды перевернулся вокруг своей оси на трассе в Китае
57 3
23.10 17:12 | Sargo
Обстановка у здания редакции «Эхо Москвы»