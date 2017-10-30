Разьярённый буйвол боднул покупателя в китайском супермаркете
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:25
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Откуда он взялся - толком не ясно. Но настроение у рогатого гостя в этот день явно было не очень. Он накинулся на одного из покупателей. Боднул его и втоптал в витрину, с которой тут же посыпались товары. Этим не ограничился. За считанные минуты разгромил полмагазина. И - уже за кадром - ранил шестерых человек.
Сообщается, что остановить буйвола смогли только полицейские. Им пришлось стрелять на поражение.
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