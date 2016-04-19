Безумный дрифт на одном колесе устроил лихач из Саудовской Аравии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:45
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- 24
Сначала - набрали скорость. Потом - ушли в занос. Ну а затем - начали раскачивать автомобиль так, что он кренился то на левую, то на правую сторону, удерживаясь на дороге лишь двумя колёсами. Да ещё и выписывали сумасшедшие зигзаги. В том числе - в непосредственной близости от пешеходов.
Пожалуй, не нужно уточнять, что последствия могли оказаться трагическими. В итоге, экстремалам повезло. Но лучше бы они подобного не повторяли.
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