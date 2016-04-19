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Главная  /  Репортажи  /  Безумный дрифт на одном колесе устроил лихач из Саудовской Аравии

Безумный дрифт на одном колесе устроил лихач из Саудовской Аравии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:45
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Потенциальные претенденты на премию Дарвина. Сообщается, что именно так в соцсетях называют героев этого ролика - водителя из Саудовской Аравии и его пассажира. Которые - вероятно, чтобы обратить на себя внимание блогеров - устроили на одной из трасс настоящее безумие.

Сначала - набрали скорость. Потом - ушли в занос. Ну а затем - начали раскачивать автомобиль так, что он кренился то на левую, то на правую сторону, удерживаясь на дороге лишь двумя колёсами. Да ещё и выписывали сумасшедшие зигзаги. В том числе - в непосредственной близости от пешеходов.

Пожалуй, не нужно уточнять, что последствия могли оказаться трагическими. В итоге, экстремалам повезло. Но лучше бы они подобного не повторяли.
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