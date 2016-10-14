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Бетоносмеситель упал на легковой автомобиль на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:57
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На видео попало жуткое ДТП в Китае.

В провинции Цзянси не смогли разъехаться легковушка и автобетоносмеситель. Водитель большегруза, очевидно, не справился с управлением. Его транспортное средство - завалилось прямиком на машину второго участника аварии. И придавило её массивной ёмкостью для бетона. Седан - буквально расплющило в лепёшку.

Сообщается, что его владелец погиб на месте. Как и пассажир с переднего сиденья. А вот тому, что был сзади, чудом удалось избежать смерти. Хотя травмы у него, как пишут, весьма серьёзные.

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