Бетоносмеситель упал на легковой автомобиль на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:57
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В провинции Цзянси не смогли разъехаться легковушка и автобетоносмеситель. Водитель большегруза, очевидно, не справился с управлением. Его транспортное средство - завалилось прямиком на машину второго участника аварии. И придавило её массивной ёмкостью для бетона. Седан - буквально расплющило в лепёшку.
Сообщается, что его владелец погиб на месте. Как и пассажир с переднего сиденья. А вот тому, что был сзади, чудом удалось избежать смерти. Хотя травмы у него, как пишут, весьма серьёзные.
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