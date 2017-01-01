Грозу и град в Севастополе сняли на видео

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Начало грозы,Севастополь,Крым. Видео 1

Шторм,гроза в Севастополе,Крым. Видео 1

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59 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195915

Раскаты грома, вой сигнализаций и звон падающих градин - Севастополь накрыл осенний шторм.Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который снял ненастную погоду на видео. На кадрах видно, что осадки буквально стеной засыпают город. Ледовый обстрел сопровождается грозой и сильными порывами ветра.Житель Севастополя отмечает, что такая погода больше характерна для весны. "Но сегодня 31 октября 2017 года. Идёт град," - пишет автор видео.А вот, как начиналась гроза. По словам мобильного репортёра, временами даже проглядывало солнце. Но надежды на ясную погоду не оправдались: вскоре небо заволокло огромной свинцовой тучей, подул ветер, посыпал град.Последствия непогоды также попали в объектив мобильного репортёра.