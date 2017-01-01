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Главная  /  Репортажи  /  Грозу и град в Севастополе сняли на видео

Грозу и град в Севастополе сняли на видео

Автор:
Роман Россов-Токарев
Дата публикации:
13:07
  • 59
  • 2

Раскаты грома, вой сигнализаций и звон падающих градин - Севастополь накрыл осенний шторм.

Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который снял ненастную погоду на видео. На кадрах видно, что осадки буквально стеной засыпают город. Ледовый обстрел сопровождается грозой и сильными порывами ветра.

Житель Севастополя отмечает, что такая погода больше характерна для весны. "Но сегодня 31 октября 2017 года. Идёт град," - пишет автор видео.

А вот, как начиналась гроза. По словам мобильного репортёра, временами даже проглядывало солнце. Но надежды на ясную погоду не оправдались: вскоре небо заволокло огромной свинцовой тучей, подул ветер, посыпал град.

Начало грозы,Севастополь,Крым. Видео 1


Последствия непогоды также попали в объектив мобильного репортёра.

Шторм,гроза в Севастополе,Крым. Видео 1

  • 59
  • 2

Комментарии (2)

  • Роман Россов-Токарев
    13:41
    Городские пассажирские катера уже второй день не ходят.Народу приходится ездить вокруг севастопольской бухты на временных автобусах и маршрутках за 70 руб. в одну сторону.И по времени это занимает около 50 минут.
  • Роман Россов-Токарев
    13:43
    Это циклон Герварт,пришедший из Центральной Европы.Он уже добрался не только до Крыма и Краснодарского края,но и до Москвы и приближается к Поволжью
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