Грозу и град в Севастополе сняли на видео
- Автор:
- Роман Россов-Токарев
- Дата публикации:
- 13:07
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Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который снял ненастную погоду на видео. На кадрах видно, что осадки буквально стеной засыпают город. Ледовый обстрел сопровождается грозой и сильными порывами ветра.
Житель Севастополя отмечает, что такая погода больше характерна для весны. "Но сегодня 31 октября 2017 года. Идёт град," - пишет автор видео.
А вот, как начиналась гроза. По словам мобильного репортёра, временами даже проглядывало солнце. Но надежды на ясную погоду не оправдались: вскоре небо заволокло огромной свинцовой тучей, подул ветер, посыпал град.
Последствия непогоды также попали в объектив мобильного репортёра.
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