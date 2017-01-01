МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в столичном регионе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:35
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Затяжные дожди в столице в ближайшие время сменятся осадками в виде мокрого снега. Он уже начался в некоторых районах города. В связи с ухудшением погодных условий МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра, образовании гололедицы и возможных последствиях непогоды. Ненастье приведет к образованию пробок на столичных трассах. Возможны падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, также не исключена вероятность обрыва проводов. Как сообщают синоптики, за последние сутки выпало уже более трети месячной нормы осадков.
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