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Подготовка ко Дню народного единства на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:53
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К Дню народного единства на Манежной площади собирают праздничные шатры и сцену.

  • 19
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