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Дождь в Москве не прекращается и дует ветер

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:49
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Дождь в Москве не прекращается, дует ветер, люди тепло одеты, в капюшонах и с зонтами.

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