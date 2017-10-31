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Автобус без колеса продолжал ехать по дороге в Киеве

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:07
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В Киеве у пассажирского автобуса на полном ходу отвалилось колесо.

Оно покатилось по дороге, пассажиры проводили его взглядом, а водитель даже не отреагировал. И, как сообщается, продолжал спокойно ехать дальше. До тех пор, пока не отвалилось второе. Потерявший управление автобус лишь чудом избежал столкновения с другими машинами. А сидевший за рулем мужчина, наконец, нажал на педаль тормоза. И позволил людям покинуть салон.

Это видео один из пассажиров злосчастного транспорта опубликовал в социальных сетях. Поведение водителя вызвало массу негативных откликов от интернет- пользователей.

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