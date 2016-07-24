В Сосногорске скрывающегося от полиции пьяного автомобилиста не остановили 16 выстрелов
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:34
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Сообщается, что мужчина показался сотрудникам ДПС подозрительным, а на требование остановиться только прибавил ходу. Полицейские бросились за ним. Предупредительные выстрелы в воздух нарушителя не остановили. Пришлось стрелять по колесам. Задние шины российского внедорожника после нескольких попаданий сдулись, однако нарушитель, как видно на этих кадрах, продолжал мчаться по ночным улицам. И тогда правоохранители начали стрелять по передним.
Лишь после того, как из-за сдутых колес машиной стало управлять практически невозможно, водитель остановился. Оказалось, он был пьян, да к тому же уже лишен прав. На задержанного завели уголовное дело.
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