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Главная  /  Репортажи  /  В Сосногорске скрывающегося от полиции пьяного автомобилиста не остановили 16 выстрелов

В Сосногорске скрывающегося от полиции пьяного автомобилиста не остановили 16 выстрелов

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:34
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В Сосоногорске водителя, который пытался уйти от погони, не остановила даже стрельба.

Сообщается, что мужчина показался сотрудникам ДПС подозрительным, а на требование остановиться только прибавил ходу. Полицейские бросились за ним. Предупредительные выстрелы в воздух нарушителя не остановили. Пришлось стрелять по колесам. Задние шины российского внедорожника после нескольких попаданий сдулись, однако нарушитель, как видно на этих кадрах, продолжал мчаться по ночным улицам. И тогда правоохранители начали стрелять по передним.

Лишь после того, как из-за сдутых колес машиной стало управлять практически невозможно, водитель остановился. Оказалось, он был пьян, да к тому же уже лишен прав. На задержанного завели уголовное дело.

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