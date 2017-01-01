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Град в Севастополе вмиг засыпал улицу города (ВИДЕО)

Автор:
Алексей Тарасов
Дата публикации:
15:41
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Впечатляющие кадры прислал мобильный репортёр из Севастополя.

Крымчанину удалось запечатлеть на видео, как град буквально за одну минуту засыпал одну из улиц города. На кадрах видно, как ледовый обстрел постепенно усиливается, а земля с каждой секундой становится всё белее и белее.

Причиной непогоды на Крымском полуострове стал циклон "Герварт", пришедший из Центральной Европы. В минувшие выходные он добрался до Калининградской области. А накануне накрыл Крым, Краснодарский край.
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