Град в Севастополе вмиг засыпал улицу города (ВИДЕО)
- Автор:
- Алексей Тарасов
- Дата публикации:
- 15:41
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Крымчанину удалось запечатлеть на видео, как град буквально за одну минуту засыпал одну из улиц города. На кадрах видно, как ледовый обстрел постепенно усиливается, а земля с каждой секундой становится всё белее и белее.
Причиной непогоды на Крымском полуострове стал циклон "Герварт", пришедший из Центральной Европы. В минувшие выходные он добрался до Калининградской области. А накануне накрыл Крым, Краснодарский край.
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