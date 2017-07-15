Человек упал за борт корабля в Нижнем Новгороде (архивное видео)

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 16:40

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Архивное видео. 15.07.2017. Автор: Ханик Хагани. Разрешение на публикацию получено. Видео снято на палубе прогулочного корабля в Нижнем Новгороде. Его название: "Лето солнце прогулка с семьёй по Волге и вдруг, ЖЕСТЬ". Находясь на нижней палубе автор включил телефон чтобы зафиксировал замечательные виды Нижнего Новгорода с водной акватории: Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, Нижне-Волжскую набережную. Но вдруг что-то пошло не так. С верхней палубы корабля держась и ломая антенну срывается в воду человек. Его вытащили. Оказалась - женщина. Всё закончилось хорошо. А антенну пришлось чинить судовладельцу.