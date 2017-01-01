Пурга на трассе Майкоп - Лаго-Наки

Автор: Kishar Дата публикации: 19:02

20

20 0

На трассе Майкоп - Лаго-Наки, выше станицы Даховская дождь быстро сменился мокрым снегом. Ближе к Лаго-Наки снегопад усиливался. В районе Азишской пещеры была настоящая пурга и это 31 октября. Дорогу уже начали чистить, иначе на "Соболе" бы до туда не доехали бы. После посещения Азишской пещеры была задача выехать на Азишский перевал, но чуть дальше за мостом для данной машины подъем оказался непреодолимым. На обратном пути было видно, как уровень снежного покрова уменьшается по мере приближения к станице Даховской, где в долине снег уже отсутствовал.