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Главная  /  Репортажи  /  Пожилым людям холодная и дождливая погода не помеха

Пожилым людям холодная и дождливая погода не помеха

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:01
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Пожилым людям холодная и дождливая погода не помеха, они энергично танцуют под весёлую музыку на уличной дискотеке.

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