Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в городе Одинцово

Автор: Разведчик Дата публикации: 20:27

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На улице Чикина столкнулись БМВ Х3 и микроавтобус Мерседес, являющийся маршрутным такси и следовавший по маршруту номер 12. БМВ двигался по улице Чикина в сторону Можайского шоссе. Перед выездом на Можайское шоссе водитель стал поворачивать налево к ресторану "Макдональдс", не доехав до прерывистой линии разметки. Тем самым БМВ пересек сплошную линию и на встречной полосе столкнулся с маршрутным такси. После удара БМВ выехал на газон, где врезался в дорожный знак. В момент ДТП в салоне БМВ находился водитель, женщина и ребенок. Никто из них не пострадал. В салоне маршрутки находилось около 30 человек. Из них травмы получили женщина и ребенок. Пострадавшие были госпитализированы в больницу нарядами скорой помощи и бригадой Медицины Катастроф. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.