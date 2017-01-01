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Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в городе Одинцово

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:27
  • 42
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На улице Чикина столкнулись БМВ Х3 и микроавтобус Мерседес, являющийся маршрутным такси и следовавший по маршруту номер 12. БМВ двигался по улице Чикина в сторону Можайского шоссе. Перед выездом на Можайское шоссе водитель стал поворачивать налево к ресторану "Макдональдс", не доехав до прерывистой линии разметки. Тем самым БМВ пересек сплошную линию и на встречной полосе столкнулся с маршрутным такси. После удара БМВ выехал на газон, где врезался в дорожный знак. В момент ДТП в салоне БМВ находился водитель, женщина и ребенок. Никто из них не пострадал. В салоне маршрутки находилось около 30 человек. Из них травмы получили женщина и ребенок. Пострадавшие были госпитализированы в больницу нарядами скорой помощи и бригадой Медицины Катастроф. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    20:49
    АГН в 20:46: http://www.mskagency.ru/materials/2719940.
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