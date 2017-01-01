Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег с дождём и сильный ветер на юго-западе столицы вечером

Снег с дождём и сильный ветер на юго-западе столицы вечером

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:08
  • 17
  • 0

Сильные порывы ветра и снег с дождём продолжаются вечером в столице.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 1
23:40 | Uwis
По традиции каток "Лёд" в парке "Сокольники" первым откроет сезон катания на коньках в Москве
23 0
21:43 | Sargo
Снег с дожем и сильный ветер в Москве
23 1
12:19 | LaimeLaim
Снег с дождем идут на юго-западе столицы