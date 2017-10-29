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Главная  /  Репортажи  /  Подтопление дворовой территории в городе Раменское Московской области

Подтопление дворовой территории в городе Раменское Московской области

Автор:
Александр Смиронов
Дата публикации:
22:09
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Вот так выглядит наш двор после дождя. Вся вода со двух центральных улиц города Раменское Московской области - Красноармейской и Гурьева, стекает в наш двор, где очень маленькая и забитая мусором ливневка. Все это стало происходить после ремонта этим летом дороги возле дома. Выйти из подъезда - это громадная проблема, а с коляской вообще не возможно - лужу просто негде обойти.

Россия, Московская область, Раменское, Красноармейская улица, 19

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