Подтопление дворовой территории в городе Раменское Московской области

Автор: Александр Смиронов Дата публикации: 22:09

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Вот так выглядит наш двор после дождя. Вся вода со двух центральных улиц города Раменское Московской области - Красноармейской и Гурьева, стекает в наш двор, где очень маленькая и забитая мусором ливневка. Все это стало происходить после ремонта этим летом дороги возле дома. Выйти из подъезда - это громадная проблема, а с коляской вообще не возможно - лужу просто негде обойти.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195960

Россия, Московская область, Раменское, Красноармейская улица, 19