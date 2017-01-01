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Главная  /  Репортажи  /  Велопрокат с 1 ноября закрывается на зимний период

Велопрокат с 1 ноября закрывается на зимний период

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:10
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Московский велопрокат закрывается до весны из-за погодных условия и устойчивым снижением спроса со стороны любителей велопоездок. Напомним, в этом году Департамент транспорта с оператором проката Велобайк планировали закрыть систему 15 ноября, вместо стандартного 1 ноября, но при условии благополучной погоды. Однако в Москву окончательно пришла так называемая нелётная погода для использования велосипеда, так что было принято решение не продлевать работу на две недели. Основными ограничениями работы велопроката зимой являются закреплённый договором между городом и оператором срок работы сервиса, электронная начинка велосипедов, которая плохо переносят холод, а также летняя резина на велосипедах, которую необходимо менять, в случае продления работы на зиму. Городскими организациями и активистами неоднократно поднимался вопрос работы городского велопроката в зимний период, но из-за технических трудностей каждый раз дату закрытия оставляли прежней. В этом году было впервые принято решение продлить срок работы сервиса, но из-за погодных условий сделать это не удалось. В этом году система велопроката расширилась на востоке и северо-востоке города, дойдя до метро Сокольники, Преображенская площадь и Бауманская, также сервис пополнился тестовыми образцами электровелосипедов. Кроме того, был зафиксирован рост числа поездок и пользователей. В следующем году власти города планируют продолжить развивать сервис велопроката, охватывая новые районы и вводя прокат электровелосипедов. Хоть велопрокат и закрывается, но мы напоминаем, что ездить зимой на велосипеде можно, в этом нет ничего страшного.

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