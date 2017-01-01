Пожарно-тактические учения прошли в ТРЦ "Город" на Рязанском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 00:57

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На юго-востоке Москвы Управлением МЧС по ЮВАО г. Москвы прошли пожарно-такчические учения в здании торгово-развлекательного центра "Город", расположенного на Рязанском проспекте. По замыслу учений в подвальном помещении здания произошло возгорание, что вызвало задымление. В ходе учений пожарно-спасательные подразделения отработали действия по поиску очага возгорания в сильно задымленных помещениях, спасению и эвакуации людей из здания с помощью автолестницы, а также тушению пожара современными технологиями и оборудованием.