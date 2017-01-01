Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ночью 1-го ноября на востоке Москвы выпал снег

Ночью 1-го ноября на востоке Москвы выпал снег

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
01:59
  • 4
  • 0

В след за дождём, который лил 3 дня не переставая, ночью 1-го ноября в Москве выпал снег.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
00:57 | denis947
Пожарно-тактические учения прошли в ТРЦ "Город" на Рязанском проспекте
23 0
31.10 22:08 | LaimeLaim
Снег с дождём и сильный ветер на юго-западе столицы вечером
30 0
31.10 19:02 | Kishar
Пурга на трассе Майкоп - Лаго-Наки
27 0
31.10 23:40 | Uwis
По традиции каток "Лёд" в парке "Сокольники" первым откроет сезон катания на коньках в Москве