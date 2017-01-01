"Асфальтирование снега" запечатлели на видео в Твери
- Автор:
- Aleksey-211269
- Дата публикации:
- 10:09
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- 25
27 октября 2017 года в рамках программы по благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Твери, во дворе дома №56 по ул. Евгения Пичугина, свежевыпавший снег укатывают катком и кладут на него асфальт. Теперь во дворе есть новый асфальт на снегу и большая лужа. На фото видно, в какую грязь кладут асфальт, и что это - нарушение всех норм. Но почему все же ведутся работы, и куда смотрит администрация района, которая должна контролировать их качество ?
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