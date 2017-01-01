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Нижний Новгород из-за забастовки коммунальщиков утопает в мусоре (ВИДЕО)

Автор:
Арсений Шевченко
Дата публикации:
08:23
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В Нижнем Новгороде бастуют коммунальщики. Из-за чего мусор не убирают даже в центре города. Об этом сообщает мобильный репортер, который прислал эти кадры.

Так, горы мусора скопились в подземных переходах на площади Лядова, у ТЦ "Небо", и у дома 76 на Большой Покровской улице - центральной улице столицы Приволжья.

"Обращались и к губернатору, и Мэру Нижнего Новгорода, и в местные районные администрации - безрезультатно, одни отписки! В одной отписке сказали, что коммуналищики бастуют, в другой отписке чиновников просто указали, что уборкой никто не занимается даже в историческом центре города (на фото и видео - видно) , хотя деньги за это им платят," - рассказывает Мобильный репортёр.
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Комментарии (1)

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