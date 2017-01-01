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Главная  /  Репортажи  /  Грязная вода течет из водопроводных кранов города Арсеньев

Грязная вода течет из водопроводных кранов города Арсеньев

Автор:
Павел Бадякин
Дата публикации:
08:15
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  • 0

Безобразная горячая вода в городе уже длительное время.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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