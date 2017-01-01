Снежно и прохладно утром в столице

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В среду, 1 ноября, в Москве будет 0-2 градуса тепла. На дорогах и тротуарах местами гололедица, днём возможны несущественные осадки. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, при порывах до 17 м/с. Накануне в городе выпало рекордное количество осадков, обновив, таким образом, рекорд 2012 года. Всего с начала октября в Москве выпало 92 мм осадков — это в 1,5 раза превышает норму месяца.