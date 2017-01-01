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Сильный ветер и легкий мороз в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:45
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На улице легкий мороз -1С дует сильный холодный ветер и не тает, выпавший ночью снег.

  • 16
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Комментарии (0)

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