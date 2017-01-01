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Бетономешалка перевернулась за западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11:17
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Перевернулся автобетоносмеситель Скания. Грузовик двигался по Кутузовскому проспекту в сторону центра. При съезде на внутреннюю сторону ТТК водитель груженой машины не рассчитал безопасную скорость и на крутом повороте допустил опрокидывание машины. В результате грузовик опрокинулся на правый бок. Водитель отделался ушибами. На место аварии выехали пожарные, спасатели и специальный пожарно-спасательный кран. Эвакуация аварийной машины заняла несколько часов. На время спасательных работ движение по ТТК и Кутузовскому проспекту было затруднено. Также был перекрыт съезд с Кутузовского проспекта на веутреннюю сторону ТТК.

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