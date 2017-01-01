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В Севастополе после шторма появилась радуга (ВИДЕО)

Автор:
Роман Россов-Токарев
Дата публикации:
11:45
  • 6
  • 1

1 ноября,шторм в Севастополе продолжается.С утра была радуга
  • 6
  • 1

Комментарии (1)

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