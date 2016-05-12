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Ограбление в голливудском стиле произошло в магазине США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:21
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Ограбление в голливудском стиле попало на видео в США.

В одном из американских магазинов камера наблюдения запечатлела преступников. Которые, не стесняясь кассира, протаранили витрину на минивэне. После чего погрузили установленный там банкомат в другое транспортное средство. И были таковы.

Сопротивления им никто не оказал. Так что провернули всё злоумышленники очень быстро. Машину и выпотрошенный банкомат, как сообщается, нашли чуть позже на окраине города. Правда, найти грабителей это едва ли поможет. Отпечатков они не оставили.

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