Ограбление в голливудском стиле произошло в магазине США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:21
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- 18
В одном из американских магазинов камера наблюдения запечатлела преступников. Которые, не стесняясь кассира, протаранили витрину на минивэне. После чего погрузили установленный там банкомат в другое транспортное средство. И были таковы.
Сопротивления им никто не оказал. Так что провернули всё злоумышленники очень быстро. Машину и выпотрошенный банкомат, как сообщается, нашли чуть позже на окраине города. Правда, найти грабителей это едва ли поможет. Отпечатков они не оставили.
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