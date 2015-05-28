Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Латвийский автомобилист пытался прорваться через границу Белоруссии

Латвийский автомобилист пытался прорваться через границу Белоруссии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:29
  • 17
  • 0

Так рвался на родину, что может остаться без автомобиля. Это про гражданина Латвии, который ехал домой из Белоруссии. И отказался от досмотра на таможне.

Вместо того, чтобы направить свою машину в специальный бокс, дал газу. И, как видно на кадрах, помчался по встречной полосе. Вот только уехать далеко не удалось. Протаранил шлагбаум, а после этого напоролся колёсами на специальные шипы. И, как сообщается, был задержан. Правда, уже на латвийской территории.

Следовательно, и разбираться с ним будут земляки. А они, как кто-то заметил в комментариях, могут всё простить.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
14:03 | mreportertv
О, счастливчик: в Волгограде автомобилист уехал за секунду до падения дерева
99 0
13.10 13:22 | mreportertv
Грузовик спровоцировал Массовое ДТП на дороге в Минске
280 0
31.08 12:57 | tiptop4563
Непонятное существо обнаружили на улице жители Латвии
150 0
01.08 14:02 | s.varganov
На границе Китая с Россией образовалась большая пробка (31.07.17)
461 0
28.05.2015 21:09 | Волков Александр
День пограничника 28 мая в Парке Горького