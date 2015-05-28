Латвийский автомобилист пытался прорваться через границу Белоруссии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:29
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Вместо того, чтобы направить свою машину в специальный бокс, дал газу. И, как видно на кадрах, помчался по встречной полосе. Вот только уехать далеко не удалось. Протаранил шлагбаум, а после этого напоролся колёсами на специальные шипы. И, как сообщается, был задержан. Правда, уже на латвийской территории.
Следовательно, и разбираться с ним будут земляки. А они, как кто-то заметил в комментариях, могут всё простить.
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